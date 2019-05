Vestager: Opbakning fra Lars Løkke betyder meget for mig

Statsministeren støtter Margrethe Vestagers kandidatur til toppost, og det glæder den danske kommissær.

Flere stats- og regeringschefer udtaler fuld støtte til den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager som kandidat til posten som formand for EU-Kommissionen.

Da Vestager ankommer til et liberalt møde før et EU-topmøde om fordeling af topposter tirsdag i Bruxelles, hæfter hun sig ved støtten fra den danske statsminister.

- Jeg er meget glad for det, som Lars (Løkke Rasmussen, red.) har sagt i dag. Det betyder meget, og jeg tror også, at det betyder meget uden for Danmarks grænser, at man kan høre, at der er en opbakning, siger Vestager i Bruxelles.

Umiddelbart inden Margrethe Vestager ankom til formødet i palæet Egmont i det centrale Bruxelles, sagde Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, at "vi i Vestager har en stærk kandidat".

/ritzau/