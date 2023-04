Vestager ser EU-aftale om kunstig intelligens lande i år

Margrethe Vestager, der er EU's konkurrencekommissær, har søndag oplyst, at medlemslandene senere i år sandsynligvis vil nå til enighed om en politisk aftale, der vil bane vejen for den første store lovgivning på området for kunstig intelligens.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer i kølvandet på en indledende aftale indgået torsdag vedrørende EU's lov om kunstig intelligens.

I et interview med Reuters har Vestager foreslået juridiske værktøjer som eksempelvis forpligtigelser til at markere, når billeder er skabt med kunstig intelligens.

- Der var ingen grund til at tøve og vente på, at lovgivning bliver gennemført for at accelerere de nødvendige diskussioner for at skabe ændringer i alle de systemer, hvor kunstig intelligens vil have stor indflydelse, siger Vestager i interviewet.

Vestager har tidligere udtalt, at "det ville være godt at få det igennem så hurtigt som muligt". Det sagde hun til det asiatiske finansmedie Nikkei Asia i sidste uge.

- Det vil give en styrepind for sager med brug af kunstig intelligens, hvor der er en risiko for diskrimination på baggrund af dit køn, på baggrund af hvor du bor, på baggrund af din alder, siger Vestager til Nikkei Asia.

Konkurrencekommissæren er den første EU-politiker, der sætter en tidsramme samt giver andre detaljer om udsigten til at regulere på området.

Begrebet kunstig intelligens dækker over, når en computer eller robot kan simulere menneskelig tænkning eller adfærd - eksempelvis ChatGPT.

ChatGPT blev nærmest øjeblikkeligt en global sensation, da den blev tilgængelig sidste år.

På få sekunder kan chatrobotten generere velskrevne stile, sange, eksamensopgaver og endda nyhedsartikler. Men kritikere er bekymrede for, hvordan ChatGPT og dens konkurrenter indsamler og behandler data.

