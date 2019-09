Vestager taber og vinder skattesager om kaffe og biler

EU-Kommissionen mener, at skatteafgørelse i Holland og Luxembourg var ulovlig statsstøtte.

Særlige skatteaftaler, som bilfabrikanten Fiat og kaffekæden Starbucks havde indgået i henholdsvis Luxembourg og Holland, var at regne som ulovlig statsstøtte. Det mente EU-Kommissionen.

EU-Domstolen har nu behandlet ankesager fra de to store virksomheder. Sagen mod Starbucks afvises.

- Kommissionen har ikke været i stand til at bevise, at Starbucks havde en fordel, skriver domstolen i en pressemeddelelse om afgørelsen.

Omvendt stadfæster EU-Domstolen afgørelsen mod Fiat Chrysler.

- I dagens afgørelse afviser EU-retten sagen og bekræfter EU-Kommissionens afgørelse som gyldig, hedder det.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager havde krævet, at Holland skulle inddrive 30 millioner euro fra Starbucks, fordi selskabet ifølge Vestager havde betalt for lidt skat.

Fiat skulle betale samme beløb til Luxembourg. 30 millioner euro svarer til 224 millioner kroner.

Margrethe Vestager argumenterede i 2015, at skatteaftalerne i Holland og Luxembourg kunstigt bidrog til at sænke de to virksomheders skattebyrde.

/ritzau