Vestager taber opgøret om topjob i europæisk bank

Margrethe Vestager får alligevel ikke posten som chef for Den Europæiske Investeringsbank. Hun trækker sig som kandidat og vender tilbage til EU-Kommissionen.

Det oplyser Vestager fredag i en pressemeddelelse.

- I overensstemmelse med den danske regering har jeg trukket mig som deres kandidat til formandskabet for Den Europæiske Investeringsbank, siger Margrethe Vestager.

Ifølge den spanske avis El Pais går posten i stedet til Spaniens finansminister, Nadia Calviño. Hun har siden september været Vestagers hårdeste konkurrent til posten, og det har i de seneste uger forlydt, at hun ville samle det nødvendige flertal blandt EU-landene til at få posten.

Margrethe Vestager var ellers oprindeligt det formentligt stærkeste bud i kraft af sin store internationale erfaring fra EU-Kommissionen. Her er Vestager ledende næstformand og har spillet en fremtrædende rolle som EU-kommissær for konkurrence.

Nadia Calviño anses dog som velkvalificeret til posten. I kraft af det spanske formandskab for EU har hun desuden været vært for møderne for EU-landenes økonomi- og finansministre i de seneste måneder.

Det er i denne ministerkreds, at beslutningen er blevet truffet. Derfor har Calviño haft lettere adgang til at påvirke beslutningstagerne.

Vestager ønsker sin konkurrent held og lykke:

- Jeg vil gerne takke den danske regering for at opstille mit navn. Jeg ønsker alle de andre kandidater held og lykke. Jeg vil også gerne takke alle dem, der har støttet mig i at reformere banken og gøre den mere strategisk, hurtigere og mere relevant, siger Margrethe Vestager.

Hun har været på orlov fra EU-Kommissionen i de seneste måneder, men står ikke jobløs efter fredagens afgørelse.

- Jeg vil genoptage mine opgaver i Europa-Kommissionen, siger Vestager.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) er glad for, at der nu er truffet en afgørelse. Det skyldes, at Danmark i de seneste tre måneder har stået uden EU-kommissær, mens beslutningen blev truffet.

- Selv om vi gerne havde set et andet udfald, er vi tilfredse med, at der nu kommer en afklaring på processen. Det er vigtigt for Danmark, at der er en dansk kommissær, siger Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

