Vestager truer Kina med restriktioner på statsstøttede biler

Margrethe Vestager lægger op til en skærpet EU-kurs over for Kina.

I en tale på Princeton Universitetet i USA, siger den ledende næstformand i EU-Kommissionen tirsdag:

- EU har lanceret en undersøgelse af ulovlig statsstøtte til den kinesiske bilindustri. Hvis vi kommer frem til, at Kina har givet illegal statsstøtte, så vil vi indføre restriktioner, siger Margrethe Vestager.

Dermed lægger hun under besøget i USA op til, at EU vil stå sammen med Amerika i forsøget på at skabe en lige konkurrence og undgå kinesisk dominans.

Det er nødvendigt for at sikre EU-landenes virksomheder og økonomi, mener Vestager.

- Kina er på en gang en partner i kampen mod klimaforandringerne. En økonomisk konkurrent og en systemisk rival. De sidste to dimensioner konvergerer desværre i stigende grad, siger Margrethe Vestager.

Hun peger på, at det ikke kun er i bilindustrien, at meget tyder på, at Kina ikke er "fair" i sin konkurrence.

- Vi så drejebogen for, hvordan Kina kom til at dominere markedet for solpaneler. Først tiltrak man udenlandske investeringer. Ofte med krav om joint ventures.

- Derefter anskaffede Kina sig teknologien. De gav massiv statsstøtte til deres egne producenter. Og de lukkede meget af det kinesiske marked for udenlandske virksomheder, siger Margrethe Vestager.

Ifølge EU-Kommissionens ledende næstformand er det sidste skridt i drejebogen, at Kina derefter eksportere de kinesiske solpaneler til en lav pris til Europa. Dermed udraderer Kina reelt de europæiske virksomheder på området.

- Resultatet er, at mindre en tre procent af de solpaneler, der installeres i Europa, er produceret i Europa, siger Margrethe Vestager.

Hun mener, at den fremgangsmåde bliver brugt af Kina på alle dele af den grønne industri, mens Kina forsøger at løse sine egne økonomiske udfordringer.

- Vores økonomier kan ikke absorbere det. Det er ikke bare farligt for vores konkurrencedygtighed. Det risikerer også at sætte vores økonomiske sikkerhed over styr, siger Vestager.

Hun henviser til, at coronaepidemien afslørede, hvor problematisk det kan være for Europa at være dybt afhængige af få leverandører.

- Derfor reagerer ikke bare USA, men også Europa, siger Vestager.

Hun fastslår, at EU-Kommissionen nu vil åbne en ny undersøgelse af kinesisk statsstøtte til vindmøller. Den skal ligesom undersøgelsen af bilindustrien afslører, om Kina giver ulovlig statsstøtte.

Resultatet af den første undersøgelse af statsstøtte til den kinesiske bilindustri ventes til sommer.

