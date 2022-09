Vestager vil have energihjælp målrettet dem med småt budget

EU-lande står over for en enorm logistisk øvelse, hvis det skal lykkes at nå de mest udsatte med energihjælp.

Det skal være de borgere, der har færrest penge, og de virksomheder, der er hårdest ramt af energikrisen, som får del i milliardstor energihjælp fra EU.

Det siger EU-kommissær Margrethe Vestager.

- Hjælpen skal være målrettet, ellers øger man inflationen. Pengene skal gå til de husholdninger, som har et lille budget og til virksomheder, som er ramt af høje energipriser, siger Vestager.

Forslaget blev præsenteret af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, onsdag. Det skete i formandens årlige tale om Den Europæiske Unions tilstand.

Det vil blive en stor logistisk opgave, når EU skal fordele mere end 1000 milliarder kroner, som opkræves fra energiselskaber, i energihjælp til EU-landene.

Først skal pengene indsamles. Derefter skal de fordeles retfærdigt. Samtidig skal de enkelte lande sikre, at pengene går til de rette personer og udsatte virksomheder.

Alligevel mener Margrethe Vestager, at det kan lade sig gøre at gennemføre forslaget.

Hun erkender dog, at fordelingen mellem landene ikke bliver nem. For nogle landes forbrugere er afhængige af energi fra selskaber i andre EU-lande.

Dermed betaler et lands el-forbrugere for eksempel til et energiselskab i andet EU-land. Og hvordan skal pengene så fordeles?

- Det skal løses konkret, så forbrugerne får del i hjælpen, siger Margrethe Vestager.

Ud over at være et af de mindste EU-lande, regnes Danmark også for at være et af de mest digitaliserede lande i EU.

Alligevel gav det store problemer, da danske myndigheder for nyligt skulle udbetale en målrettet varmecheck til borgere i Danmark.

Trods de danske erfaringer med udfordringerne omkring varmechecken er Vestager dog optimistisk.

EU-Kommissionen har ikke fremlagt en konkret model for fordelingen mellem EU-landene.

Først skal lovgivningen på plads. Derefter skal mange praktiske spørgsmål omkring opkrævning, landefordeling og udbetaling løses.

Margrethe Vestager kan derfor ikke give noget bud på, hvor mange penge der vil være til Danmark og udsatte danske forbrugere.

/ritzau/