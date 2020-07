Vestagers appel til EU-topmøde: En aftale er milliarder værd

Den danske EU-kommissær håber, at stats- og regeringschefer har medbragt myslibar, for det kan vare fire dage.

Der er milliarder på spil, når EU's stats- og regeringschefer forhandler det næste syvårsbudget i weekenden, men det er slet ikke ligegyldigt, om en aftale indgås på dette møde eller på et senere tidspunkt.

Spørgsmålet om tid er ifølge EU-kommissær Margrethe Vestager også et spørgsmål om milliarder. Derfor er hun og EU-Kommissionen klar til et møde, der kan vare hele weekenden og ind i næste uge.

- Der er et meget stort behov for, at dette signal kommer fra vores stats- og regeringschefer. Det i sig selv kan være milliarder værd. For det er bevidstheden om, at der bliver handlet, og der bliver handlet nu, siger Vestager på et pressemøde med danske journalister.

Hun peger på, at der i erhvervslivet er akut behov for tillid til, at der sættes en økonomisk genopretning i gang.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er fredag morgen ankommet til Bruxelles, hvor topmødet finder sted.

Det er første gang i fem måneder, at stats- og regeringscheferne mødes, og det sker under vanskelige forhold, da coronavirus kræver en masse forholdsregler som masker, afstand og kraftig reduktion i delegationer.

Frederiksen gav ved sin ankomst i lufthavnen udtryk for, at finder man ikke en aftale på dette møde, så gør man formentlig næste gang.

- Vi skal nok opnå enighed - enten her eller på et senere tidspunkt, siger hun.

Vestager kan ikke se, hvad det skulle hjælpe at vente "14 dage, fire eller seks uger" til et nyt topmøde om budgettet og genopretningen.

- Vi er gearet til, at det kan være, at det ikke bliver i dag, og det kan være, at det ikke bliver i morgen, men så må det blive søndag eller mandag. Systemet på vores side af vejen (EU-Kommissionen) er klar til en meget, meget lang forhandling.

- Jeg håber, at de har en myslibar med i tasken. Der kan godt blive brug for lidt ekstra energi undervejs, også selv om de sikkert får mad at spise. Jeg tror, at der skal lidt ekstra kalorier til, siger Vestager.

