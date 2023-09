Vestagers konkurrent vil ikke diskutere toppost på møde i Spanien

Margrethe Vestagers konkurrent til posten som ny chef for Den Europæiske Investeringsbank, Spaniens økonomiminister, Nadia Calviño, siger forud for ministermøde i Spanien, at hun ikke har tænkt sig at diskutere fordelingen af poster med ministrene på mødet.

- Jeg er kandidat til posten som ny leder af Den Europæiske Investeringsbank. Hvis jeg får posten, vil det være første gang, at den går Spanien. Og det vil være første gang, en kvinde har posten. Men jeg vil ikke diskutere det på mødet med ministrene, siger Nadia Calviño.

Forventningen fra flere sider er, at der ikke træffes en endelig beslutning på mødet i Spanien. Men kapløbet er i gang. Margrethe Vestager er selv rejst med økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til Spanien for at kunne være med ved mødet.

Margrethe Vestager har taget orlov fra EU-Kommissionen for at gå efter posten. I Bruxelles var forventningen oprindelig, at hun formentlig ville få den. Men Vestager har siden fået hård konkurrence i Nadia Calviño.

Spanien har i øjeblikket formandskabet for EU. Derfor foregår en række ministermøder i dette halvår i Spanien. Det betyder, at det er Nadia Calviño selv, der skal lede mødet fredag og lørdag.

/ritzau/