Vesten fordømmer Taliban-henrettelser af sikkerhedsstyrker

USA og en gruppe vestlige lande, heriblandt Danmark, fordømmer udenomsretlige henrettelser udført af Taliban.

Det sker, efter at en rapport fra Humans Rights Watch (HRW) denne uge har fundet, at 47 personer - som blandt andet har været del af den tidligere afghanske regerings sikkerhedstyrker - er blevet henrettet eller er forsvundet i perioden august til oktober.

- Vi er dybt bekymrede over rapporterne om summariske henrettelser og tidligere sikkerhedsstyrkers forsvinden, står der i udtalelsen.

Både EU, Australien, Storbritannien, Japan og USA står bag fordømmelsen.

- Vi gør opmærksom, at de formodede handlinger er alvorlige menneskerettighedskrænkelser og går imod det amnesti, som Taliban ellers har meddelt, skriver landene.

Derfor opfordrer de til, at Taliban sørger for at opretholde løftet om ikke at straffe dem. Det skal ske "over hele landet og gennem alle led" af organisationen. Der ønskes også hurtige undersøgelser af henrettelserne.

I rapporten fra HRW beskrives det, at Taliban-ledere har bedt sikkerhedsstyrker, der har overgivet sig, om at lade sig registrere hos myndighederne.

Til gengæld ville de få mulighed for at få et brev, der garanterede deres sikkerhed, lød det fra Taliban.

- Men Taliban har brugt disse screeninger til at tilbageholde individer og henrette dem eller få dem til at forsvinde, blot dage efter at de er blevet registreret, skriver HRW.

Det internationale samfund så til med stor bekymring, da Taliban i midten af august kronede måneders hastig fremmarch med at gå ind i den afghanske hovedstad, Kabul.

Frygten var, at den islamistiske gruppe ville vende tilbage til de samme principper, der prægede bevægelsens styre for cirka 20 år siden.

Her var menneskerettighedskrænkelser intet særsyn, kvinder skulle gå i burka, og piger blev holdt ude af skolerne. Samtidig var der et ekstremt brutalt retssystem.

Dagens Taliban-ledere har lovet, at det denne gang bliver anderledes.

Men den nye regering er fortsat med en hård kurs, og FN har udtrykt bekymring over de "troværdige beskyldninger" om blandt andet drab på tidligere regeringsstyrker.

/ritzau/AFP