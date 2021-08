Vesten gør klar til afghansk asylbølge

Mens danske politikere diskuterer, hvor mange afghanske flygtninge der skal tilbydes asyl, simrer samme debat i resten af verden.

Flere lande har allerede meldt ud, hvor mange nødstedte mennesker fra Afghanistan de kan og vil tage imod.

Andre har luftet mere ukonkrete holdninger til udfordringen.

Her kan du læse, hvad udvalgte lande har oplyst om deres asylplaner i kølvandet på den militante bevægelse Talibans tilbageerobring af det krigshærgede Afghanistan:

* USA:

Amerikanerne er ifølge nyhedsbureauet Reuters i færd med at evakuere 22.000 afghanere, der er berettiget til at få asyl i USA.

USA spiller en hovedrolle i fortællingen om Afghanistan. Det var amerikanerne, som tog initiativ til den militære intervention i landet for 20 år siden. Og det var USA, der i maj annoncerede, at landets styrker ville trække sig ud af Afghanistan de efterfølgende måneder.

Dette træk fik USA's allierede til at følge trop. I takt med at de vestlige styrker forlod landet, rykkede Taliban frem i Afghanistan.

* Storbritannien:

Storbritannien vil tilbyde asyl til op mod 20.000 afghanske flygtninge over de kommende år. Kvinder, børn og minoriteter vil få førsteprioritet og blive tilbudt permanent ophold.

Tiltaget ligger ud over Storbritanniens evakuering af afghanske tolke og andre afghanere, der har arbejdet for briterne de seneste 20 år.

Desuden vil Storbritannien ifølge Reuters etablere centre i tredjelande. Her skal afghanske flygtninge opholde sig, mens deres asylsager bliver behandlet. Det er foreløbig uvist, hvilke lande der er tale om.

* Canada:

Også Canada vil give asyl til op mod 20.000 afghanere, der er på flugt fra Taliban. Det meddelte landets regering i sidste uge.

Flygtningene vil omfatte "særligt sårbare" afghanere, som er i landet, eller som allerede er flygtet til nabolande, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kvinder i ledende stillinger, statsansatte samt menneskerettighedsforkæmpere, forfulgte minoriteter og journalister er på prioriteringslisten.

Et ukendt antal afghanere, der har arbejdet for Canadas regering, bliver hjulpet ud af Afghanistan i en særskilt indsats.

* Australien:

Australien er langt mere tilbageholdende med at give ly til flygtninge end de store vestlige lande, der har været allierede i Afghanistan-krigen.

Landet vil foreløbig give visum til 3000 afghanske flygtninge.

Ifølge tv-stationen Al Jazeera sagde premierminister Scott Morrison tidligere på ugen, at han af sikkerhedsgrunde ikke har planer om at åbne portene for titusindvis af afghanere.

* Østrig:

Østrig har ingen planer om at give asyl til afghanske flygtninge i denne omgang. Indenrigsminister Karl Nehammer siger ifølge al Jazeera, at "målet må være at holde størstedelen af menneskene i regionen".

Derfor vil Østrig koncentrere sig om at sende nødhjælp til flygtninge i og omkring Afghanistan. Landet vil desuden oprette centre for afghanske flygtninge i Afghanistans nabolande.

* Schweiz:

Schweiz har indtaget en forbeholden, men knap så afvisende position som nabolandet Østrig i spørgsmålet om afghanske flygtninge. Regeringen i Schweiz har meldt ud, at den ikke vil modtage store grupper af flygtninge, der kommer direkte fra Afghanistan.

Til gengæld vil Schweiz tage stilling til asylansøgningerne enkeltvis.

Afghanere, der står over for en "umiddelbar, konkret, alvorlig og direkte livstruende trussel" vil kunne få humanitær opholdstilladelse i Schweiz.

Det er dog et krav, at flygtningene desuden har en tæt forbindelse til Schweiz, har regeringen meddelt ifølge Al Jazeera.

/ritzau/