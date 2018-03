Vesten har været med til at puste luft i Putins valgsejr

Den nye Øst-Vest konflikt betød ved det russiske præsidentvalg, at Kremls valgmaskine kun skulle udmanøvrere den liberale opposition. Når Rusland er truet, vælger russerne Vladimir Putin

Den (genvalgte) russiske præsident Vladimir Putin fik i går det højeste antal stemmer ved et præsidentvalg i Ruslands historie med 56,2 millioner stemmer og 76 procent af de afgivne stemmer. Valgdeltagelsen var på 67,5 procent, og Putins stemmeantal betyder, at hver anden stemmeberettigede russer stemte på ham.

I realiteten er stemmeprocenten sandsynligvis 5-15 procentpoint lavere, og et par millioner af de stemmer, Putin har fået, er et resultat af valgsvindel. Alligevel var valget en klar sejr for Putin, og han står umådeligt stærkt både indenrigs- og udenrigspolitisk lige nu.