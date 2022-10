Vesten kalder Putins angreb på byer for uacceptabel

Ruslands affyringer af missiler ind over civile områder i Ukraine er uacceptabel, skriver Storbritanniens udenrigsminister, James Cleverly, på Twitter mandag middag.

- Det er en opvisning af svaghed hos Putin, ikke styrke, skriver ministeren.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, siger, at han er i tæt kontakt med den ukrainske ledelse, og at Frankrig er parat til at hjælpe med yderligere militær støtte.

Præsident Volodymyr Zelenskyj oplyser samtidig, at han har aftalt med den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, at der er behov for et hastemøde i G7-gruppen efter de russiske angreb.

G7 er et internationalt forum bestående af de store industrilande - Frankrig, Japan, Tyskland, Storbritannien, USA, Italien og Canada.

Belgiens premierminister, Alexander De Croo, kalder, bombardementerne af Kyiv og af civile mål i andre ukrainske byer for "en forkastelig handling" fra Ruslands side.

- Dette er en uacceptabel eskalering, siger den belgiske regeringschef, som tilføjer, at dette styrker Belgiens vilje til at støtte Ukraine.

/ritzau/Reuters