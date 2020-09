Vesten kræver svar fra Rusland efter angreb på Putin-kritiker

Oppositionsleder blev ifølge tyske læger forgiftet med nervegift. Vesten kræver nu en forklaring fra Rusland.

"Kujonagtigt", "dybt uacceptabelt" og "afskyeligt".

Det er blot et udpluk af de mishagsytringer, der kommer fra vestlige lande og EU, efter at det ifølge den tyske regering står klart, at den russiske Putin-kritiker Aleksej Navalnyj er blevet forsøgt dræbt med en nervegift.

Litauens udenrigsminister, Linas Linkevicius, står for en af de kraftigste fordømmelser.

Han mener, at det kun kan være det russiske styre, der står bag angrebet på Navalnyj.

- Jeg er chokeret over at høre, at Navalnyj blev forgiftet med den kemiske nervegift Novichok. Man kan ikke købe det på et apotek. Russiske myndigheder står bag.

- Det skal have konsekvenser for de ansvarlige bag dette kyniske angreb, skriver han på Twitter.

Også i EU har giftangrebet givet dybe panderynker hos kommissionsformand Ursula von der Leyen.

- Jeg er blevet informeret af den tyske kansler Merkel om, at den russiske oppositionsleder Navalnyj blev angrebet med en nervegift - i sit eget land.

- Det er en afskyelig og kujonagtig handling - igen. Gerningsmændene skal stilles til ansvar, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Aleksej Navalnyj blev i sidste måned syg, da han var om bord på et fly på vej fra Sibirien til Moskva.

Først blev han behandlet på et hospital i Rusland, men blev siden transporteret til et hospital i Berlin.

En toksikologisk undersøgelse har siden vist, at han havde nervegiften Novichok i kroppen.

Rusland afviser dog, at Navalnyj blev forgiftet.

- Før den syge mand blev bragt til hospitalet i Berlin, blev der foretaget en række test i vores land i overensstemmelse med alle internationale standarder, siger talsmand for den russiske regering Dmitrij Peskov.

- Der blev ikke fundet nogen giftige stoffer, tilføjer han.

Ifølge USA er der dog ingen grund til at tvivle på de tyske meldinger.

- Forgiftningen af Aleksej Navalnyj er fuldstændig forkastelig. Vi vil samarbejde med vores allierede i det internationale samfund og holde bagmændene i Rusland ansvarlige, skriver talsmand for det nationale sikkerhedsråd John Ullyot på Twitter.

/ritzau/