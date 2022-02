Vesten kræver troværdige beviser for russisk tilbagetrækning

USA, Tyskland, Nato og FN kræver målbare beviser for, at Rusland trækker soldater tilbage fra Ukraines grænse.

Vestlige lande kræver beviser for, at Rusland rent faktisk trækker nogle af sine soldater ved grænsen til Ukraine tilbage.

Den amerikanske FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield opfordrer Rusland til at fremlægge beviser for påstanden.

Hun siger, at et sådant skridt "vil være en kærkommen nyhed, hvis den er legitim".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere tirsdag meddelte Rusland, at nogle af de russiske soldater ved grænsen til Ukraine bliver trukket tilbage til deres baser.

- Enheder fra de sydlige og vestlige militære distrikter er begyndt en tilbagetrækning efter at have gennemført deres opgaver, sagde en talsmand for det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

I en tv-tale tirsdag aften dansk tid understregede den amerikanske præsident, Joe Biden, at det vil være glædeligt, hvis det er rigtigt. Samtidig efterlyste han dog beviser.

- Vi har endnu ikke kunnet verificere dette (den påståede tilbagetrækning), sagde han.

Også den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, har efterlyst "målbare og troværdige" beviser for en russisk tilbagetrækning.

Det skete, da han tirsdag talte i telefon med Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, gjorde det samme under et besøg i Letlands hovedstad, Riga.

- Vi har brug for klare og troværdige tegn på, at der nu sker en nedtrapning efter den markante opbygning af styrker, der har fundet sted langs Ruslands vestlige grænse, sagde Steinmeier tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, glæder sig over, at Rusland de seneste dage har signaleret, at landet muligvis ønsker en diplomatisk løsning.

Men i samme ombæring opfordrer Stoltenberg indtrængende den russiske regering til at sætte handling bag ordene.

- Der er tegn fra Moskva på, at diplomatiet bør fortsætte, siger han ifølge Reuters.

Ruslands forsvarsministerium offentliggjorde tidligere tirsdag billeder, der viser kampvogne og andre pansrede køretøjer blive læsset på jernbanevogne.

Dog siger vestlige militæranalytikere, at de har brug for mere information for at kunne vurdere betydningen af de seneste bevægelser.

