Vesten vil udelukke visse russiske banker fra Swift

EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen vil foreslå EU-ledere, at visse russiske banker udelukkes fra det internationale betalingssystem Swift.

Det siger hun på et pressemøde lørdag aften.

Bliver de russiske banker udelukket fra Swift, vil de ikke kunne gennemføre de fleste af deres pengetransaktioner, og det vil være en effektiv blokade for russisk eksport og import, siger von der Leyen.

Swift er et bankmeddelelsessystem, der bruges ved internationale transaktioner.

Hvilke banker der vil blive udelukket fra Swift står endnu ikke klart.

På pressemødet siger hun desuden, at EU sammen med blandt andet USA, Canada og Storbritannien har overvejet, hvordan det internationale svar på Ruslands invasion af Ukraine kan blive stærkere.

I en udtalelse fra EU-Kommissionen lyder det, at EU-lande sammen med USA, Canada og Storbritannien fordømmer Putins krig mod Ukraine, og at en række værktøjer nu vil blive taget i brug.

Landene vil blandt andet sikre sig, at udvalgte russiske banker udelukkes fra Swift.

Desuden forpligter landene sig til at stoppe de såkaldte gyldne pas. Altså når rige russere køber statsborgerskab i andre lande og får adgang til landenes finansielle systemer.

Der skal desuden laves sanktioner mod dele af den russiske elite og deres familier.

- Vi står sammen med det ukrainske folk i denne mørke tid. Ud over de foranstaltninger vi præsenterer i dag, er vi forberedt til at træffe yderligere foranstaltninger for at holde Rusland ansvarlig for dets handlinger.

EU og de andre lande vil forstærke indsatsen mod disinformation og andre former for hybrid krigsførelse.

I udtalelsen lyder det, at tiltagene vil blive implementeret i løbet af de kommende dage.

Udenrigsministre fra EU-landene skal mødes virtuelt søndag aften for at diskutere den seneste sanktionspakke.

Det er fjerde gang denne uge, at de mødes for at drøfte situationen i Ukraine.

/ritzau/Reuters