Vestlig alliance kræver søfolk og skibe frigivet af Houthier

Både menneskeliv, den globale økonomi og varernes fri bevægelighed er truet af Houthi-bevægelsens angreb på skibe i Det Røde Hav.

Det skriver USA og yderligere 11 lande - herunder Danmark - i en fælles udtalelse, som er offentliggjort af Det Hvide Hus onsdag.

Landene kræver, at Houthi-bevægelsen indstiller sine angreb på skibe, der sejler gennem farvandet, som adskiller Den Arabiske Halvø og Afrika og løber fra det sydlige Israel til Yemen.

- Lad vores besked være klar: Vi kræver, at disse ulovlige angreb øjeblikkeligt stoppes, og at ulovligt tilbageholdte skibe og mandskaber frigives.

- Houthierne bærer skylden for konsekvenserne, hvis de bliver ved med at true liv, den globale økonomi og varernes fri bevægelighed på regionens kritiske vandveje, skriver landene i udtalelsen.

Flere handelsskibe er den seneste tid blevet angrebet af Houthi-bevægelsen, som holder til i Yemen. Bevægelsen er angiveligt gået efter skibe, som den mener har en form for forbindelse til Israel.

I en skriftlig kommentar til Ritzau fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at Danmark som søfartsnation insisterer på retten til fri sejlads. Også i Det Røde Hav.

- Vi er gået sammen med USA og en række andre lande for at sende et krystalklart budskab til houthierne: De skal stoppe deres ulovlige og uprovokerede angreb mod international skibsfart.

- Houthierne er fuldt ansvarlige for konsekvenserne af deres handlinger. Derfor vil vi fra dansk side sende en fregat for at afværge lignende angreb.

- Som en stor søfartsnation insisterer vi på retten til den frie sejlads. Houthiernes forsøg på at destabilisere den maritime sikkerhedssituation kan ikke stå uimodsagt, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Mellem jul og nytår meddelte Forsvarsministeriet, at Danmark sender en fregat til Det Røde Hav som led i en amerikanskledet indsats for maritim sikkerhed i Det Røde Hav og Adenbugten.

Blandt de skibe, som er blevet angrebet af Houthi-bevægelsen, er et Mærsk-skib, som blev ramt af et missil 30. december.

Som følge af angrebet har den danske rederigigant besluttet at indstille alle sejladser gennem Det Røde Hav på ubestemt tid.

Foruden USA og Danmark er udtalelsen underskrevet af Australien, Bahrain, Belgien, Canada, Holland, Italien, Japan, New Zealand, Storbritannien og Tyskland.

