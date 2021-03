Vestlige lande fordømmer Kinas ændringer i Hongkongs valglov

Kina udfører "et uacceptabelt angreb på det lokale demokrati i Hongkong", mener blandt andre Jeppe Kofod.

En lang række store vestlige magter kritiserer kinesiske ændringer i Hongkongs valgsystem.

Ændringerne blev vedtaget i denne uge af Den Nationale Folkekongres i Kina med det formål, at Hongkong får en mere "patriotisk" regering.

Men i praksis bliver Hongkongs demokrati undergravet. Det mener Australien, USA, Canada, Storbritannien og EU, herunder Danmark.

- Valgreformer gennemtvunget af Beijing er et uacceptabelt angreb på det lokale demokrati i Hongkong og et brud på princippet om "ét land - to systemer", skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fredag på Twitter og henviser til en udtalelse fra EU-Rådet.

- Kina bør respektere Hongkongs basic law og leve op til sine internationale forpligtelser.

Det var under den såkaldte basic law, at Hongkong i 1997 overgik fra at være en britisk kronkoloni til at være en særlig, administrativ region i Kina.

Dengang blev det også etableret, at Hongkong har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer". Aftalen løber frem til 2047.

Men med de nye ændringer i valgsystemet får et kinavenligt udvalg blandt andet magt til at udpege flere af medlemmerne til det øverste råd i Hongkongs bystyre, kendt som LegCo (Legislative Council, red.).

Den Nationale Folkekongres beskrives ofte som Kinas parlament, men fungerer i realiteten tit som et gummistempel for beslutninger truffet af den øverste ledelse.

/ritzau/