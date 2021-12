Vestlige lande opfordrer Libyen til at fastsætte ny valgdato

Vestlige lande vil fortsat anerkende Libyens midlertidige regering, efter at landets præsidentvalg blev udskudt i sidste øjeblik. Men den libyske regering er nødt til at få fastsat en ny valgdato så hurtigt som muligt.

Sådan lyder det i en opfordring fra USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Italien fredag.

Det var planen, at Libyen skulle have afholdt præsidentvalg juleaftensdag, men onsdag meddelte valgkomitéen i Libyens parlament, at det ville blive en umulig opgave.

Valgkomitéen henviste til tekniske og juridiske problemer. Blandt andet har der været uenighed om flere kandidaters valgbarhed.

Udskydelsen er et stort tilbageslag for de mange internationale bestræbelser, der bliver gjort for at holde valg i det splittede Libyen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsidentvalget er en del af en FN-støttet plan om at gøre en ende på ti års kaos i det krigshærgede land. Valget bliver af iagttagere set som altafgørende i forhold til at bringe stabilitet til landet.

Det var planen, at valget skulle markere en ny start for det olierige land et år efter en skelsættende våbenhvile og mere end et årti efter et oprør i 2011, der væltede og dræbte den mangeårige autoritære leder Muammar Gaddafi.

Valgkomitéen har foreslået at afholde valget den 24. januar i stedet, men det er endnu uvist, om der kan opnås enighed blandt de splittede parter.

- Vi opfordrer de relevante libyske myndigheder til at respektere det libyske folks forhåbning om at afholde valg omgående, udtaler USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Italien i en erklæring fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Libyens parlament skal mødes på mandag for at drøfte en ny tidshorisont for valget.

Blandt de mest kontroversielle præsidentkandidater er militærlederen Khalifa Haftar.

Også premierminister for overgangsregeringen Abdulhamid al-Dbeibah stiller op. Det samme gør Saif al-Islam Gaddafi, som er søn af Muammar Gaddafi.

Saif al-Islam Gaddafi stiller op, selv om han er eftersøgt af Den Internationale Straffedomstol (ICC) og tidligere er blevet beskyldt for at have begået krigsforbrydelser.

/ritzau/