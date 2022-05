Veteran affejer protester ved våbenkongres: Det ændrer intet

Den magtfulde våbenlobby National Rifle Association (NRA) har fredag taget hul på sin årlige kongres i Houston i den amerikanske delstat Texas.

Det sker, blot tre dage efter at staten blev ramt af et brutalt skoleskyderi.

19 personer og to lærere blev skudt og dræbt af en gerningsmand, der brugte et halvautomatisk maskingevær af typen AR-15.

Sammenfaldet mellem USA's værste skoleskyderi i årevis og en kongres, der centrerer sig om våben, er faldet flere for brystet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere demonstranter er fredag dukket op i Houston. De har blandt andet medbragt billeder af skudofre og skilte med teksten "NRA, forsvind".

Ikke alle lader sig dog påvirke af protesterne.

- De her folk er mediernes marionetdukker. De kommer ikke til at ændre nogens mening, siger Tim Hickey, der er veteran ved USA's marinekorps.

I det store kongrescenter i Houston har de fremmødte fredag haft fuld gang i at købe T-shirts og kasketter med NRA-tryk.

Centeret er fyldt med hundredvis af udstillingsmodeller af blandt andet håndvåben, jagtvåben og fuldautomatiske stormgeværer.

Blandt de fremmødte er 38-årige Chris Jensen fra Fort Worth i Texas.

Han er iført en T-shirt, der har et billede af en AR-15-riffel, og har påtrykt teksten "Jeg foretrækker farlig frihed frem for fredelig slaveri".

- Det gevær dræbte ikke nogen. Det gjorde en person, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa, mens han inspicerer en række håndvåben.

- Det her renser sjælen. De to ting, som USA er bygget på: våben og Gud. Hvor skal man tage hen for at få frihed, hvis det ikke er USA, siger han.

Den igangværende NRA-kongres er den første i tre år, fordi coronapandemien har aflyst kongresserne de to foregående år.

Texas' republikanske guvernør, Greg Abbott, har droppet kongressen som følge af skoleskyderiet tirsdag. Flere prominente republikanske politikere er dog stadig på listen over talere ved kongressen.

Blandt dem er Texas-senator Ted Cruz og ekspræsident Donald Trump.

Amerikanske NRA har rødder tilbage til 1871. Den kæmper for retten til at bære våben og har over fem millioner medlemmer.

/ritzau/Reuters