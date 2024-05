Veteran erklærer sig overrasket over at skulle lede Skotland

Skotland har tirsdag fået ny førsteminister, da parlamentet har givet opbakning til veteranen John Swinney som regeringsleder.

Swinney efterfølger partifællen Humza Yousaf som Skotlands førsteminister og SNP-leder, efter at Youzaf gik af inden en truende tillidsafstemning.

60-årige Swinney har været medlem af partiet siden 1979 og kalder det "noget af en overraskelse", at han på dette tidspunkt i sin karriere er blevet førsteminister.

Han siger, at det er et "ekstraordinært privilegie".

- Jeg vil give alt for at bygge den bedste fremtid for vores land, siger han til parlamentsmedlemmer.

Humza Yousef, der var Skotlands første muslimske regeringsleder, sad på posten som førsteminister i lidt mere end et år. Han gik af i slutningen af april.

Det skete, efter at et samarbejde mellem nationalisterne i Yousafs parti og partiet Scottish Greens blev afsluttet på grund af uenighed om klimapolitikken.

I forbindelse med sin afgang gav Yousaf udtryk for, at han havde håbet, at han og SNP, som har 63 af de 129 pladser i Skotlands folkevalgte forsamling, kunne fortsætte som en mindretalsregering.

Den skotske leder troede, at han kunne arbejde med Scottish Greens på en mere uformel måde end gennem et formelt regeringssamarbejde.

Men tilliden var der ikke længere hos Scottish Greens, konstaterede Yousaf.

- Jeg har fastslået, at forholdet på tværs af politiske skel kun kan repareres med en anden i spidsen, sagde Yousaf.

Swinney blev mandag valgt som partileder for SNP.

Han stod også i spidsen for partiet fra 2000 til 2004, da det nationalistiske parti, som går ind for uafhængighed, var i opposition.

/ritzau/AFP