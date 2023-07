Danmark er undtagelsen: Rapport tegner et dystert billede af den globale ytringsfrihed

Den prisvindende russiske graverjournalist Elena Milashina var tirsdag på vej til at overvære en dom over en menneskerettighedsaktivist i den tjetjenske hovedstad Grosnyj, da en gruppe maskerede mænd pludselig flåede hendes bildør op.

Mændene barberede hendes hår af, brækkede hendes fingre og hældte maling ud over hende, mens hendes advokat blev stukket i benet med en kniv. Ifølge Elena Milashina, som tidligere er blevet truet på livet af Tjetjeniens autoritære leder Ramzan Kadyrov, virkede angrebet planlagt.

Billederne af den russiske journalist er siden gået verden rundt, og flere danske medier har beskrevet episoden.

Herhjemme virker de gruopvækkende billeder af den forslåede journalist som noget fra en anden virkelighed. Men den uhyggelige sandhed er måske, at det nok nærmere er os selv, der lever i en boble.

Ifølge en ny rapport, som har undersøgt ytringsfrihedens tilstand på verdensplan, lever langt flere mennesker i lande som Rusland, hvor ytringsfriheden er kriseramt, end i lande som Danmark, hvor man må sige og skrive, hvad man vil. Det skriver mediet Press Gazette.

Ifølge den nye undersøgelse lever kun 13 procent af verdens befolkning med fuld ytringsfrihed og 9 procent med delvist begrænset ytringsfrihed, mens 78 procent – eller mere end seks milliarder mennesker – lever i lande, hvor ytringsfriheden bliver anset for at være enten "i krise", "alvorligt begrænset" eller "begrænset".

Og udviklingen går den gale vej. For ved årtusindeskiftet levede hele 22 procent af verdens befolkning med fuld ytringsfrihed, fastslår rapporten, som også angiver, at 80 procent af verdens befolkning har mindre ytringsfrihed i dag, end de havde i år 2000.

Rapporten undersøger ytringsfriheden for alle, ikke kun journalister. Men ifølge Quinn McKew, der er administrerende direktør for ngo'en Article 19 som har lavet rapporten, “har det i de seneste 30 år nærmest aldrig har været sværere at være journalist, end det er lige nu".

Ifølge rapporten er der også sket et økonomisk skred i forhold til ytringsfriheden. I 2000 stod de åbne lande for 63 procent af den globale indkomst sammenlignet med 39 procent i dag.

Rusland er ifølge rapporten et af de lande, hvor ytringsfriheden er gået mest tilbage. Det skyldes ikke mindst krigen i Ukraine, som den russiske regering ifølge rapporten har brugt som påskud til at stramme styringen om medierne og til at optrappe forfølgelsen af demonstranter.

Udover Rusland placerer rapporten de fleste af de lande, hvor ytringsfriheden har svære kår, i enten Afrika eller Asien, mens Europa dominerer de øverste placeringer på listen. Her er der dog også gået den gale vej i de seneste årtier, hvor især de østeuropæiske lande er blevet mindre åbne. De gælder blandt andet Belarus, Ungarn, Serbien og Ukraine.

Herhjemme kan vi dog stadig bryste os af en fri og åben debat. Ifølge den nye rapport er Danmark det land i verden, hvor ytringsfriheden trives bedst – skarpt forfulgt af Sverige, som indtager en andenplads.