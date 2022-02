Vi har glemt de traumer, der ligger bag Rusland-Ukraine-konflikten

Konflikten mellem Ukraine og Rusland er en gordisk knude. Vi er nødt til at forstå den historiske baggrund for konflikten, hvis vi skal håbe på at finde en løsning, skriver Gorm Harste, der er krigsforsker og lektor ved institut for statskundskab på Aarhus Universitet