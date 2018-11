Viceminister går af i protest mod brexit-udkast

Et af Mays regeringsmedlemmer går af. Aftale gør ikke Storbritannien til en suveræn nation, er begrundelsen.

Shailesh Vara, som er britisk viceminister for Nordirland, træder ud af den britiske regering på grund af utilfredshed med brexitaftalen.

Det meddeler han i et brev til premierminister Theresa May.

Vara skriver, at det britiske folk stemte tydeligt for at forlade EU, og det må regeringen føre ud i livet.

- Men den aftale, der er lagt frem, gør ikke det, idet den efterlader Storbritannien på en mellemvej uden nogen tidsfrist for, hvornår vi vil blive en suveræn nation, lyder kritikken fra viceministeren.

Brevet har han offentliggjort på Twitter torsdag morgen.

Det er den første afgang, efter at May onsdag formåede at samle opbakning i sin regering til at gå videre med aftaleudkastet.

