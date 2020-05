Viceminister i Johnsons regering går af i strid om rådgiver

Presset stiger på Johnsons rådgiver Cummings, der ikke har fulgt coronaregler og besøgt sine forældre.

Et medlem af den britiske regering trækker sig som følge af striden om premierminister Boris Johnsons nære rådgiver Dominic Cummings, som bliver beskyldt for at have brudt en coronakarantæne.

Viceminister Douglas Ross siger tirsdag, at han træder ud af regeringen, hvor han har haft ansvar for sager vedrørende Skotland.

- Den store del af befolkningen deler ikke Cummings udlægning af coronareglerne, siger viceministeren om baggrunden for sin tilbagetræden.

Han påpeger, at der i hans valgkreds er personer, som ikke kunne besøge pårørende, som lå for døden, og at familier ikke kunne sørge sammen, fordi de fulgte reglerne.

I Downing Street 10 beklager en talsmand, at Ross har besluttet at gå af.

Samtidig fortsætter andre politikere med at lægge pres på premierministeren for at få ham til at afskedige Cummings.

Cummings siger, at han ikke fortryder, at han midt under den strenge britiske coronanedlukning valgte at køre sin familie til det nordøstlige England.

- Det var af hensyn til vores barn, siger han og får støtte af premierministeren.

Men sagen har udløst en bølge af vrede i det britiske samfund. Cummings var selv med til at udarbejde reglerne for nedlukningen af det britiske samfund, men brød reglerne og kørte fra London de cirka 400 kilometer til sine forældres gård i Durham.

Det har udløst krav om, at den magtfulde rådgiver træder tilbage.

- Nej, jeg har ikke tilbudt at træde tilbage. Nej, det har jeg ikke overvejet, siger han.

Premierministeren forsvarer sin rådgiver, som er en omstridt figur i det konservative parti.

Både fjender og venner ser ham som Johnsons vigtigste og mest indflydelsesrige strateg. Han havde en stor andel i Det Konservative Partis store valgsejr i december og brexit, som kort efter blev en realitet.

Cummings forklarer sin opførsel med, at både han og hans kone havde været syge i slutningen af marts, formentlig med Covid-19.

De var bekymrede for deres mindreårige barn under de omstændigheder og valgte derfor at køre til forældrenes farm. Han siger, at han ikke havde gjort forsøg på at få venner i London til at tage sig af Cummings-parrets barn.

/ritzau/Reuters