Vicesherifs datter var blandt dræbte børn i skoleskyderi

Skoleskyderiet i Uvalde, Texas, dræbte 19 børn og to voksne. En af de dræbte børn var vicesheriffens datter.

Det var en grænsebetjent, der skød Salvador Ramos, den 18-årige formodede gerningsmand bag tirsdagens skoleskyderi i Texas.

Det siger Texas' guvernør, Greg Abbott, på et pressemøde om det tragiske masseskyderi.

Ifølge guvernøren blev mindst tre betjente såret under skyderiet på skolen i byen Uvalde. Her blev 19 børn og to voksne dræbt af gerningsmanden.

Et af ofrene er datteren til en vicesherif, tilføjer guvernøren ifølge Reuters.

Ifølge de lokale myndigheder befandt alle de dræbte sig i samme klasseværelse på skolen Robb Elementary i Uvalde. Skolen har elever fra anden til og med fjerde klasse. Det er normalt for børn i alderen fra syv til ti år.

På pressemødet bliver Texas' guvernør Abbott spurgt, om det er rimeligt, at 18-årige har adgang til den form for våben, som blev brugt under masseskyderiet.

- Muligheden for, at 18-årige kan købe et gevær, har været på plads i mere end 60 år, svarer han.

- Enhver som skyder andre, har mentale problemer, tilføjer han.

- Jeg er ked af at sige det, men der er flere mennesker, som bliver dræbt af våben i løbet af en weekend i Chicago, end der er skoler i Texas, siger han på pressemødet, hvor debatten om adgang til skydevåben er blusset op.

Her bliver det også oplyst, at en såkaldt skolebetjent udvekslede skud med gerningsmanden, inden han indtog skolen.

Betjenten blev ramt og såret af et skud, og det gjorde det muligt for gerningsmanden at indtage skolen. På grund af skudvekslingen tabte gerningsmanden en pose ammunition på vej ind.

Den mistænkte, Salvador Ramos, blev dræbt forskanset i et klasseværelse, da politiet forsøgte at anholde ham.

Masseskyderiet i Uvalde er det mest dødelige på en amerikansk skole siden 2012, hvor 20 elever og seks voksne blev dræbt på skolen Sandy Hook i Connecticut.

/ritzau/Reuters