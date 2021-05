Victoria har vundet Eurovision: Sejren er også lidt dansk

Natten til søndag var dansk-italienske Victoria De Angelis med til at vinde Eurovision for Italien. Hun glæder sig til at spille koncerter i København.

Med 524 point kunne Italien lidt efter midnat natten til søndag juble over sejren i det europæiske melodigrandprix, der blev afholdt i Rotterdam i Holland.

Men også Danmark kan gøre krav på lidt af æren.

Den 21-årige Victoria De Angelis, der er bassist i bandet Måneskin, har nemlig en dansk mor og familie i Hørsholm nord for København.

- Det er også lidt en dansk sejr, fortæller hun til Ritzau, da hun et par timer efter Eurovision-afgørelsen kan løfte trofæet foran en fanskare, der er dukket op ved hendes hotel for at ønske tillykke og få en selfie med den nyslåede vinder.

Her bliver der sunget med på "Zitti E Buoni", som er titlen på det nummer, hun og Måneskin vandt sangkonkurrencen med.

Spørger man hende, hvad hun har taget med fra sine danske rødder, er svaret klart.

- Jeg har i hvert fald taget navnet på bandet, siger hun og griner.

Selv om bookmakerne havde spået, at Måneskin var storfavorit til sejren, kom det bag på den dansk-italienske bassist.

- Jeg havde slet ikke regnet med det, siger hun.

Men fejres, det skal det.

- Nu skal der festes og drikkes, lyder det fra hende.

Og til danskerne har hun en særlig besked.

- Tusind tak til jer, der har stemt på os. Vi ses til koncerter i København, siger hun.

/ritzau/