Video af nøgne kvinder tvunget gennem gaden chokerer i Indien

En video fra det helt nordøstlige Indien chokerer i disse dage og skaber uro i flere dele af landet, efter at den er begyndt at blive delt på sociale medier.

På videoen kan man se to kvinder, som bliver tvunget nøgne gennem gaden. Omkring dem står en kødrand af beklædte mænd. De både råber ad, befamler og forgriber sig på kvinderne.

Videoen er fra den nordøstlige delstat Manipur. Den er filmet i begyndelsen af maj, kort efter at der udbrød sammenstød mellem to etniske grupperinger i delstaten.

Politiet i delstaten kunne fredag oplyse, at fire mænd er blevet anholdt i sagen, efter at de er blevet identificeret i videoen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Fire hovedmistænkte er blevet anholdt i sagen om den berømte video, skriver politiet.

Indiens premierminister, Narendra Modi, har fordømt hændelsen som "skamfuld".

Premierministeren for den lokale regering i Manipur, N. Biren Singh, har lovet, at "en grundig efterforskning" er i gang, og har sagt, at de skyldige bør straffes hårdt.

- Vi sikrer os, at der bliver slået hårdt ned på alle de skyldige, heriblandt med overvejelser om dødsstraf, skriver N. Biren Singh.

De etniske sammenstød i Manipur begyndte tilbage i maj. En domstol havde afgjort, at en række goder, som det indfødte Kuki-folk nyder, også skulle udbredes til Meitei-folket, som udgør flertallet i delstaten.

Mindst 125 er blevet dræbt i sammenstødene, og flere end 40.000 er blevet drevet på flugt.

Hændelsen med de to kvinder, der blev fanget på video, blev meldt til politiet allerede tilbage i maj, men det er, først efter at den er gået verden rundt på sociale medier, at politiet har taget affære.

Kvinderne, som begge tilhører Kuki-folket, fortalte ellers politiet, at den voldsomme gruppe af bevæbnede mænd havde terroriseret landsbyen, de bor i, og angrebet adskillige medlemmer fra Kuki-folket.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter angrebet var en af de hovedmistænkte gået ind i de to kvinders hus, havde slæbt dem ud på gaden og opildnet den vrede gruppering til at voldtage dem og genne dem nøgne gennem gaden.

Kvinder i Manipur har siden demonstreret i delstaten, og fredag stak de ild til den hovedmistænktes hus, oplyser delstatspolitiet i Manipur.

Også i andre dele af Indien er der lagt op til store demonstrationer i den kommende tid.

I den østlige delstat Kolkata fortæller en studerende, Radhika Burman, at de demonstrerende kræver en forklaring på den mangelfulde politiindsats.

- Vi kræver svar på, hvorfor politiet ikke tog hurtig affære, når de vidste, at kvinder blev voldtaget og gennet gennem gaderne i Manipur, forklarer hun.

I byen Bangalore, som ligger i den sydlige del af landet, demonstrerede folk i hundredvis med slagord som "kvinders krop er ikke en slagmark". Også de demonstranter sætter spørgsmålstegn ved myndighedernes indsats i Manipur.

- Det er en ulækker uretfærdighed og et svigt, lyder det fra en lokal aktivistgruppe ved navn Samakaleena Samajik Sanskritik Vedike.

/ritzau/Reuters