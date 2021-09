Video viser Guineas præsident blive anholdt af hæren

Guineas præsident, Alpha Condé, er anholdt af hærens specialstyrker.

Det meddeler en soldat søndag på statsligt tv i det vestafrikanske land. Han tilføjer, at forfatningen er sat ud af kraft.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Videoer på sociale medier viser præsidenten blive anholdt af soldater. I videoen beder soldaterne Condé bekræfte, at han er uskadt. Men præsidenten nægter at svare.

Det rapporterer den britiske tv-station BBC.

Ægtheden af optagelserne er ikke bekræftet, og der er fortsat ikke klarhed over begivenhederne i det vestafrikanske land.

På en video, som er sendt til nyhedsbureauet AFP, meddeler en gruppe soldater, at præsidenten er afsat, og at regeringen er opløst.

Alle grænser - både i luften og på jorden - er lukket, siger soldaterne ifølge BBC.

Samtidig har præsident Condés regering udsendt en meddelelse om, at et angreb mod præsidentpaladset er blevet "slået tilbage".

Ifølge forsvarsministeriet var det specialstyrker, der angreb præsidentpaladset, men præsidentens vagtværn forsvarede det.

Tidligere søndag fortalte flere øjenvidner, at der var et stort antal soldater i gaderne i hovedstaden Conakry, og at der kunne høres kraftigt skyderi.

Mange tungt bevæbnede soldater er sat ind for at holde vagt ved præsidentpaladset, oplyste en militær kilde tidligere.

En journalist fra Reuters fortalte, at flere pansrede militærkøretøjer var kørt mod havnen, der også ligger i nærheden af præsidentpaladset.

Der er ubekræftede meldinger om, at tre soldater er blevet dræbt, skriver BBC.

Sidste år var Guinea præget af voldelige protester efter et omstridt valg, hvor præsident Condé blev genvalgt til en tredje embedsperiode.

