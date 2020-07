Videoovervågning afslører brud på optællingsprocedure i Moskva

Der er sket overtrædelser i et valglokale i Moskva, oplyser valgkommission. Stemmerne erklæres ugyldige.

Flere stemmesedler, som blev afgivet ved et valgsted i Moskva under onsdagens afstemning om forfatningsændringer i Rusland, er blevet erklæret ugyldige.

Det oplyser vicechef for Moskvas offentlige kammer Aleksei Venediktov til det russiske nyhedsbureau Tass.

- Valgkommissionen i Moskvas Ramenki-distrikt har kigget nærmere på videoovervågningen i tidsrummet fra 23.00 til 23.03 Moskva-tid fra det pågældende valglokale for at afsløre, at der er sket overtrædelser af proceduren for stemmeafgivelse og stemmeoptælling.

- Kommissionen har besluttet at erklære resultaterne af afstemningen om ændringer i den russiske forfatning fra valglokale 2783 for ugyldige, siger Aleksei Venediktov.

En talsmand for valgkommissionen i Ramenki-distriktet siger, at beslutningen om at erklære stemmerne for ugyldige blev truffet, fordi "disse overtrædelser gør det umuligt at opnå pålidelige resultater af afstemningen", skriver Tass.

Valgkommissionen i Moskva oplyste tidligere torsdag, at stemmeoptællingen i et valglokale i byens Ramenki-distrikt var blevet suspenderet. Det skete, efter at mistanke om opfyldning af stemmesedler var blevet optaget af overvågningskameraer.

Efter at 90 procent af stemmerne på landsplan er talt op natten til torsdag dansk tid, viser officielle resultater fra landets valgkommission, at næsten 78 procent af vælgerne støtter forfatningsændringerne.

Imens har 21 procent stemt imod reformen, oplyser valgkommissionen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Putin har været ved magten i to årtier som præsident eller premierminister.

Hvis ændringerne af forfatningen stemmes igennem, kan han blive genvalgt to gange mere. Dermed kan han blive på magten, indtil han er 83 år.

I forvejen er forfatningsreformen godkendt i parlamentet.

Putin har fastholdt, at folkeafstemningen er afgørende for at give ændringerne legitimitet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/