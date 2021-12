Videospøg fra Downing Street giver Johnson problemer

Den britiske premierminister, Boris Johnsson, bliver onsdag udsat for massiv kritik.

Det sker, efter at der er blevet offentliggjort en video, hvor hans nære rådgivere for et år siden morer sig med at planlægge en fiktiv julefrokost i Downing Street, mens hele landet er lukket ned af pandemi-restriktioner. Det skriver AFP.

Videooptagelsen, som ITV News er kommet i besiddelse af, viser en parodi på en pressekonference, hvor premierministerens daværende pressesekretær, Allegra Stratton, øver sig på at svare på spørgsmål fra kritiske journalister vedrørende en fiktiv julefrokost.

Den britiske regering er gentagne gange blevet beskyldt for at være hyklerisk i forbindelse med nedlukning og andre coronarestriktioner.

I en større skandale måtte Matt Hancock i juni træde tilbage. Han havde tilsidesat gældende restriktioner under en affære med en rådgiver.

De kritiserede videooptagelser, hvor også rådgiveren Ed Oldfied og andre fra Johnssons stab deltager, er fra den 22. december sidste år. Der er ingen medier til stede.

- Denne fiktive julefrokost var et forretningsmøde, og der blev ikke holdt social afstand, siger Allegra Stratton leende om en fest med "rødvin og ost", hvor gældende regler og restriktioner ikke blevet overholdt.

På det tidspunkt var sociale sammenkomster inden for med blot to personer forbudt.

Selv om den omtalte julefrokost var fiktiv har optagelserne rejst spørgsmål omkring en anden social begivenhed i Downing Street i december for et år siden.

I en reaktion på kritikken insisterer Downing Street på, at "der var ingen julefrokost. Covid-reglerne blev nøje overholdt hele tiden".

Keir Starmer, der leder oppositionspartiet Labour, kalder videoen "skammelig", da den er optaget på et tidspunkt, hvor hele Storbritannien er lukket ned.

- Folk over hele landet overholdt reglerne, selv om disse indebar, at de ikke kunne være tæt på deres nærmeste. De havde ret til at forvente, at regeringen ville gøre det samme, skriver Starmer i et tweet og tilføjer:

- Vi har en premierminister, som holder social afstand til sandheden.

Lederen af Det Skotske Nationale Parti, Ian Blackford, mener, at premierministeren bør træde tilbage.

Flere konservative parlamentsmedlemmer af Johnssons konservative parti har også krævet svar på spørgsmål omkring de lækkede videooptagelser.

/ritzau/AFP