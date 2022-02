Vidne beretter om kampvogne i udkanten af Donetsk

Et vidne har natten til tirsdag set usædvanligt store kolonner af militærkøretøjer - inklusive kampvogne - i udkanten af Donetsk i det østlige Ukraine.

Byen er hovedstad i en af de to udbryderrepublikker i Østukraine, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, mandag anerkendte som uafhængige.

Den anden republik er Lugansk.

I forbindelse med beslutningen mandag beordrede Putin Ruslands forsvarsministerium til at sende soldater til Lugansk og Donetsk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge den russiske regering skal soldaterne på en fredsbevarende mission.

Vidnet, der arbejder som journalist for nyhedsbureauet Reuters, oplyser at have set cirka fem kampvogne i udkanten af Donetsk og to andre i en anden del af byen.

Ifølge journalisten er der ikke nogen tydelige kendetegn på kampvognene.

Reuters skriver, at nyhedsbureauets journalister ikke har set militære køretøjer såsom kampvogne i Donetsks gader de foregående dage.

/ritzau/Reuters