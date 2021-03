Vidne i Floyd-sag ringede til politiet for at anmelde mord

Chauvin fastholdt Floyd med et greb, der i kampsport bruges til at gøre en modstander bevidstløs, siger vidne.

Et vidne i retssagen mod den tidligere politimand Derek Chauvin, der er tiltalt for drab på George Floyd, ringede til politiet, da han overværede Chauvin sidde med sit knæ presset mod Floyds hals.

- Efter min opfattelse bevidnede jeg et mord. Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre, forklarede vidnet, Donald Williams, på retssagens anden dag.

Den 33-årige Donald Williams fortalte også i retten, hvordan han bad de betjente, der var til stede ved anholdelsen af Floyd i Minneapolis i maj sidste år, om at hjælpe Floyd, der lå på asfalten i håndjern.

Williams, der underviser i brydning og forskellige former for kampsport, fortalte i retten, at han så Chauvin fastholde Floyd med et greb, der i disse sportsgrene kan bruges til at gøre en modstander bevidstløs.

Ifølge Williams var Floyd "i fare".

I retten blev en del af hans opkald til alarmcentralen afspillet.

- Han gik bare hen og slog denne fyr ihjel, kunne retten høre Williams sige i opkaldet.

- De er mordere. De dræbte bare den mand foran forretningen, sagde han i opkaldet.

Da Williams tirsdag i retten blev spurgt, hvem han hentydede til i sit opkald, svarede han "den betjent, der sidder der" og pegede på Chauvin.

- Kunne du se hr. Floyd kæmpe imod?, spurgte anklager Matthew Frank vidnet.

- Nej, svarede Williams.

En video, der via sociale medier er blevet set over det meste af verden, viser Floyd ligge på jorden i omkring ni minutter, mens Chauvin sidder med sit knæ på hans hals.

Den unge kvinde, der optog videoen, var et andet af de vidner, anklagerne havde indkaldt tirsdag.

Hun beskrev George Floyd som bange og skrækslagen, da han lå på jorden og "bad for sit liv".

- Han led. Han havde ondt, fortæller den 18-årige Darnella Frazier.

- Jeg vidste, at det var forkert. Vi vidste alle, at det var forkert, siger hun.

Frazier tilføjer med tårer i øjnene, at hun har fortrudt, at hun ikke gjorde mere for at forsøge at redde hans liv.

- Der har været nætter, hvor jeg har været vågen og undskyldt og undskyldt til George Floyd for ikke at gøre mere, for ikke at interagere fysisk og ikke redde hans liv, siger hun.

Anklagerne i sagen forsøger at vise, at Chauvin ikke havde grund til at anvende et farligt greb, der ifølge dem resulterede i George Floyds død.

Chauvins forsvarsadvokat sagde mandag, at Floyd var på stoffer, og at hans død skyldtes disser stoffer og en sygdomstilstand.

