Vidne i rigsretshøring forlader hæren og beskylder Trump for mobning

Nøglevidne om Trump og Ukraine-sagen lader sig pensionere fra hæren, angiveligt efter hævn fra Trumps side.

Oberstløjtnant Alexander Vindman, som var et vigtigt vidne i rigsretshøringerne om præsident Donald Trump, forlader den amerikanske hær.

Det sker efter "mobning, intimidering og gengældelse" fra Trumps side, meddeler Vindmans advokat, David Pressman, onsdag.

- Efter over 21 års militærtjeneste lader oberstløjtnant Alexander Vindman sig pensionere i dag, efter det er blevet klart, at hans fremtid i den institution, han pligtskyldigt har tjent, for evigt vil være begrænset, lyder det i meddelelsen.

Ifølge tv-stationen CNN har der på det seneste været beskyldninger om, at Det Hvide Hus har forsøgt at blokere for, at Vindman bliver forfremmet til oberst.

- Gennem en kampagne af mobning, intimidering og gengældelse har USA's præsident forsøgt at tvinge oberstløjtnant Vindman til at vælge mellem at følge loven eller gøre en præsident tilfreds, hedder det videre i meddelelsen.

Advokaten skriver videre til CNN, at Vindman var tvunget til at vælge mellem "sin egen forfremmelse eller sine soldaterkammeraters forfremmelser".

Vindman er tidligere Ukraine-rådgiver for USA's regering. Han var i november 2019 et nøglevidne i rigsretshøringerne, der gik forud for rigsretssagen, hvor Trump var anklaget for magtmisbrug og for at modarbejde Kongressen.

Oberstløjtnanten leverede et af de vidneudsagn, der blev anset som mest skadelige for Trump.

Han forklarede for Kongressen, at Trump havde haft en meget upassende telefonsamtale med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i juli 2019.

Det var denne telefonsamtale, som blev det centrale omdrejningspunkt for hele undersøgelsen mod den amerikanske præsident.

På det tidspunkt forsikrede forsvarsminister Mark Esper, at Vindman ikke skulle frygte hævnaktioner på grund af sit vidneudsagn.

Men Trump har gentagne gange klaget over Vindman og betegnet ham som genstridig.

I februar blev Vindman fyret fra sit job som direktør for europæiske anliggender i USA's nationale sikkerhedsråd.

Han og hans tvillingbror blev begge eskorteret ud af Det Hvide Hus.

På det tidspunkt sagde hans advokat, at "der er ingen tvivl i amerikanernes sind om, hvorfor denne mand har mistet sit job".

