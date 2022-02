Vidne: Katolsk biskop havde hjemmelavet porno på telefonen

En ansat i den katolske kirke i Argentina må have fået sig noget af et chok, da han kastede blikket på den daværende biskop af Oran Gustavo Zanchettas telefon.

Tirsdag vidnede han i en retssag, hvor Zanchetta er tiltalt for seksuelt misbrug af alterdrenge.

Gabriel Acevedo - som er en af de tre præster, der i første omgang klagede over Zanchetta - fortæller under retsmødet, at han blev kontaktet af en ansat i kirken i Oran.

Den ansatte havde i 2014 lånt Zanchettas telefon til nogle administrative ærinder, men fik pludselig øje for noget andet.

Ved et tilfælde faldt han nemlig over "pornografisk materiale, hvor biskoppen og nogle unge mænd optræder", på telefonen.

Acevedo forklarer i retten, at den ansatte i kirken viste ham billederne på Zanchettas telefon. Acevedo meldte hændelsen til Vatikanets øverste embedsmand i den argentinske hovedstad, Buenos Aires.

Zanchetta blev herefter hidkaldt til Vatikanstaten.

Her forklarede han sig med, at billederne var forfalsket. Den købte Vatikanet, meddeler en kilde fra retten i Salta. Kilden siger, at Zanchetta tilmed vendte tilbage fra Vatikanstaten med fornyet styrke.

Vatikanet har endnu ikke kommenteret sagen, men det har startet sin egen efterforskning.

Advokater, som har repræsenteret Zanchetta i sagen, har afvist, at billederne skulle være ægte og kaldt billederne "grove fotomontager".

Zanchetta forlod stillingen som biskop af Oran i 2017, hvor han blev ansat i Vatikanets bogholderi.

Han er anklaget for at have misbrugt alterdrenge i kirken. Han skulle blandt andet have afkrævet dem massager.

/ritzau/Reuters