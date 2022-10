Vidne til masseskyderi: Folk troede først det var fyrværkeri

Smældene fra det, der viste sig at være begyndelsen på massedrab af børn og ansatte på en daginstitution i byen Uthai Sawan i Thailand, lød i første omgang som fyrværkeri, fortæller et vidne til nyhedsbureauet Reuters.

Jidapa Boonsom, der arbejder som lokal embedsmand, fortæller, at en mand torsdag startede med at skyde fire eller fem ansatte på daginstitutionen. Den ene af de ansatte var en kvinde, der var gravid i ottende måned.

- Gerningsmanden kom omkring frokosttid og skød fire til fem ansatte, siger Jidapa Boonsom til nyhedsbureauet Reuters.

- Først troede folk, at det var fyrværkeri.

- Det var chokerende. Vi var meget bange og løb i skjul, da vi opdagede, at det var skud. Så mange børn blev dræbt. Jeg har aldrig set noget lignende.

Skuddene faldt ved frokosttid lokal tid, og børnene sov middagslur, fortæller politiet ifølge den britiske avis The Guardian.

Det bekræfter Jidapa Boonsom. Hun fortæller ifølge Reuters, at det havde regnet meget forud for mandens ankomst. Derfor var der ikke mange i nærheden af daginstitutionen.

Hun arbejder selv i en bygning ved siden af. Herfra så hun gerningsmanden gå videre ind i daginstitutionen, efter han havde skudt de ansatte.

Han tiltvang sig adgang til et rum, hvor omkring 30 børn på dagsinstitutionen lå og sov middagslur, fortæller Jidapa Boonsom.

Ifølge myndighederne har i alt 34 mistet livet i mandens angreb. Herunder mindst 22 børn. Et af ofrene er to år gammel.

Manden var ifølge politiet i Thailand en tidligere betjent, der året forinden var blevet fyret af "narkorelaterede" årsager. Tidligere torsdag var han i retten i en narkosag.

Efterfølgende var manden ifølge politiet oprevet. Til et thailandsk medie fortæller en talsmand fra politiet, at manden var taget hen til daginstitutionen efter sit barn. Men barnet var ikke i daginstitutionen, men derimod derhjemme.

- Han var allerede oppe at køre, og da han ikke kunne finde sit barn, kom han endnu mere op at køre og åbnede ild, fortæller talsmanden Paisan Luesomboon til tv-stationen ThaiPBS.

Ifølge The Guardian har lokalt politi oplyst, at han var bevæbnet med et haglgevær, en pistol og en kniv. Efter sit angreb tog han en bil og kørte fra stedet.

Herefter kørte han ifølge politiet hjem. På vejen påkørte han ifølge politiets oplysninger flere personer. Da han kom hjem dræbte han sin hustru og sit barn, inden han tog sit eget liv.

/ritzau/Reuters