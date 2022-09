”Salman vil sandsynligvis miste det ene øje. Nerverne i hans arm er skåret over, og hans lever blev ramt og beskadiget,” oplyste Andrew Wylie, den indisk-britiske forfatter Salman Rushdies litterære agent, den 13. august i en skriftlig udtalelse.

Det var dagen efter et oplæsnings-arrangement på Chautauqua Institution i delstaten New York i USA, hvor forfatteren blev offer for et voldsomt knivstikkeri.