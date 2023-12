Vidnesbyrd peger på seksuel vold under Hamas' angreb på Israel

Der begynder at tegne sig et billede af, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas udøvede seksuel vold mod kvinder under sit angreb på Israel 7. oktober.

BBC har set og hørt vidnesbyrd om tilfælde af voldtægt, seksuel vold og lemlæstelse af kvinder.

Blandt andet har mediet talt med mennesker, der har været involveret i at indsamle og identificere ligene af de dræbte ved angrebet på musikfestivalen Nova tæt på Gazastriben.

Det israelske politi har ifølge BBC delt en video med journalister af et øjenvidne fra festivalen, som præcist har beskrevet massevoldtægt, lemlæstelse og henrettelse af et offer.

Der advares om meget grafiske beskrivelser af seksuel vold herunder.

I videoen fortæller øjenvidnet, en kvinde navngivet "Vidne S", hvordan militante fra Hamas massevoldtog og lemlæstede en kvinde.

Til slut skød en sidste mand hende i hovedet, mens han fortsatte med at voldtage hende.

- Hun var i live. Hun blødte fra sin ryg. De skar hendes bryst af og smed det på gaden. De legede med det, fortæller øjenvidnet ifølge BBC.

- Han penetrerede hende og skød hende i hovedet, før han fuldførte det. Han samlede ikke engang sine bukser op: han skyder og ejakulerer.

Desuden tyder videooptagelser fra Hamas af nøgne og blodige kvinder under angrebet på, at de var ofre for seksuel vold fra deres angrebsmænd.

Blot få ofre har overlevet sådanne angreb.

Det har ikke været muligt at bekræfte påstandene. Men FN's organisation for kvinder fordømte i sidste uge Hamas' angreb og de "talrige beretninger om kønsbaserede grusomheder og seksuel vold under angrebene".

Den amerikanske præsident, Joe Biden, sagde også tirsdag, at Hamas gentagne gange voldtog og lemlæstede kvinder under angrebet.

- Beretninger om kvinder, der blev voldtaget gentagne gange, lemlæstelsen af deres kroppe, mens de stadig var i live, af kvinders lig, der blev skændet, Hamas-terrorister, som forvolder kvinder og piger så meget lidelse som muligt og så dræber dem. Det er forfærdende, lød det fra Biden.

I en udtalelse på beskedtjenesten Telegram har Hamas ifølge nyhedsbureauet Reuters taget afstand fra anklagerne og beskyldt dem for at være et forsøg på at dække over israelske krigsforbrydelser i Gazastriben.

