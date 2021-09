Vidneudsagn fra misbrugte stjerneatleter ryster FBI

Den olympiske gymnast McKayla Maroney og flere andre kvindelige stjerneatleter fortalte onsdag, hvordan de følte sig forrådt af FBI-agenter.

Det skete ved en opsigtsvækkende høring i USA's Senats retsudvalg.

Trods vedholdende vidneudsagn fra atleterne, gjorde FBI's agenter intet for at stoppe lægen Larry Nassar.

Nassar blev i 2017 idømt 60 års fængsel for besiddelse af materiale af overgreb mod børn. Året efter fik han to nye domme på henholdsvis 125 og 175 års fængsel for at have forgrebet sig på flere hundrede amerikanske gymnaster.

Maroney aflagde vidneudsagn i Senatets retsudvalg sammen med atleterne Simone Biles, Aly Raisman og Maggie Nichols.

I sagen beskyldes FBI's folk for grove svigt og fejlhåndtering af en efterforskning.

Maroney fortalte senatorerne, at hun i 2015 talte i telefon i tre timer med FBI og fortalte alle detaljer om de overgreb, som var blevet begået mod hende af lægen under OL i London.

Hun har i juli i år erfaret, at FBI ikke dokumenterede hendes rapport før efter halvandet år og forvanskede hendes vidneudsagn.

- Da de omsider skrev rapport om min sag efter 17 måneder, forvanskede de mine udsagn fuldstændigt, sagde Maroney med vrede i stemmen.

Høringen er kommet i stand, efter at Justitsministeriet har udsendt en rapport om, hvordan FBI ikke levede op til sine forpligtelser, hvilket betød, at lægen kunne fortsætte sine overgreb i måneder.

FBI's direktør, Chris Wray, ventes at blive mødt med talrige spørgsmål fra mange sider, når han ved høringen skal forklare FBI's mangel på handling.

- Det er ikke kun det, at FBI ikke gjorde sit arbejde, men fejlede systematisk og igen og igen. Det er også, at der er blevet dækket over det med falske udsagn og vildledende erklæringer fra FBI-agenter, siger senator Richard Blumenthal. Han konstaterede desuden, at Justitsministeriet ikke havde retsforfulgt de involverede agenter.

- Det er mit håb, at Justitsministeriet, som ikke tog imod vores invitation om at være her i dag, vil have samme mod som atleterne i dag og tale åbent ud om, hvorfor disse løgne, fremsat af FBI-agenter, ikke er blevet retsforfulgt, siger han videre.

/ritzau/Reuters