Vietnam fængsler mænd i sag om 39 døde migranter i lastbil

Fire mænd er fundet skyldige i en sag om 39 døde migranter fra Vietnam fundet i en lastbil i Storbritannien.

Vietnam har fængslet fire mænd for deres roller i, at 39 migranter sidste år blev fundet døde i en kølevogn i Storbritannien.

Det oplyser landets statsmedier mandag.

De 31 mænd og otte kvinder fra Vietnam blev i oktober sidste år fundet døde i en nedkølet lastbiltrailer.

Fundet førte til et globalt ramaskrig og fremhævede den store risiko, der kan være ved ulovligt at migrere til Europa.

De fire tiltalte i sagen har fået mellem 2,5 og 7,5 års fængsel. Den yngste af de tiltalte er 26 år, mens den ældste er 36 år.

De blev mandag dømt ved en domstol i den centrale Ha Tinh-provins ifølge en lokal avis.

Mændene er fundet skyldige i at "organisere og hjælpe med ulovlig immigration", skriver det lokale medie.

To af de tiltaltes fængselsdomme er betingede.

Ifølge Nguyen Dinh Gia, der mistede sin 20-årige søn i tragedien, så burde de fire tiltalte ikke have fået fængselsstraffe.

- De involverede personer forsøgte bare at hjælpe, og så skete ulykken, siger han og tilføjer om sin søn:

- Han var en voksen, der traf sine egne beslutninger og frivilligt tog med på turen for at forbedre sit liv og tjene penge til at gøre os mindre fattige.

Gia siger, at hans søn ønskede at rejse fra Storbritannien til Frankrig, hvor han havde boet ulovligt siden 2018.

De fleste af migranterne om bord på lastbilen kom fra en håndfuld fattige provinser i det centrale Vietnam.

Blandt ofrene var to 15-årige drenge.

Obduktionsrapporter viste efterfølgende, at de 39 migranter døde af overophedning og mangel på ilt.

Flere personer i Storbritannien, Frankrig og Belgien er ligeledes blevet anholdt og sigtet i forbindelse med sagen.

Det gælder blandt andre lastbilens chauffør, Maurice Robinson fra Nordirland. Han har tidligere erkendt sig skyldig i manddrab.

/ritzau/AFP