Vietnam og Singapore konstaterer første tilfælde af virus

Kinesere i Singapore og Vietnam er smittet med coronavirus og er indlagt på hospitaler i isolation.

Coronavirusset fra Kina har spredt sig til Vietnam og Singapore, hvor der torsdag er blevet bekræftet tilfælde af virusset.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I Vietnam er to kinesere blevet testet positive for det sars-lignende virus. Men de har det begge godt under omstændighederne, oplyser Vietnams sundhedsministerium.

Også i Singapore er det første tilfælde af virusset blevet bekræftet. En 66-årig mand fra Wuhan, Kina, hvorfra virusset formodes at stamme fra, er smittet. Han ankom til Singapore med sin familie mandag.

Den smittede og en af hans rejsemakkere, som frygtes smittet, er indlagt på hospitalet, hvor de er i isolation.

En anden person er også testet positiv. Men prøven mangler at blive endeligt bekræftet.

Alle tre personer har det godt, oplyser Singapores sundhedsministerium.

Myndigheder i Singapore screener alle passagerer fra Kina. Personer, som mistænkes smittet, bliver isoleret.

Indtil videre er 17 personer i Kina døde af virusset. Mindst 634 personer er blevet smittet.

Langt størstedelen af smittetilfældene er blevet fundet i Wuhan. Havnebyen har omkring 11 millioner indbyggere og ligger i hjertet af Kina.

Onsdag aften dansk tid blev borgere i Wuhan af myndighederne bedt om ikke at forlade byen, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende.

Desuden har byen lukket for al offentlig transport og tog og fly ud af byen.

/ritzau/Reuters