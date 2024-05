Vietnams nationalforsamling nikker ja til ny præsident

Vietnams nationalforsamling har onsdag stemt for, at landets minister for offentlig sikkerhed, To Lam, skal være Vietnams nye præsident.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at den tidligere præsident Vo Van Thoung i marts forlod posten efter knap et år.

AFP skriver, at der ifølge vietnamesisk stats-tv blev afholdt en ikkeoffentligt kendt afstemning, hvor 472 ud af 473 af nationalforsamlingens medlemmer stemte for indstillingen af To Lam.

Afstemningen finder sted, efter at 66-årige Lam i sidste uge blev nomineret til posten af en komité fra det regerende kommunistparti.

Efter afstemningen lyder det fra To Lam, at han vil være loyal over for nationen, staten og folket.

- Jeg vil gøre mit bedste for at udføre alle de tildelte opgaver, siger han.

/ritzau/