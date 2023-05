Vigtig frøsamling er reddet ud af krigsramt by i Ukraine

En vigtig del af Ukraines planteavl er blevet flyttet fra den krigsramte by Kharkiv til et mere sikkert sted i den vestlige del af landet.

Det oplyser NordGen, der er en nordisk institution, der arbejder for at bevare gamle nordiske have- og landbrugsplanter.

Frøsamlingen, som især er vigtig for den globale kornproduktion, blev opbevaret i en genbank i Kharkiv.

- Så snart vi blev klar over, at den meget værdifulde frøsamling i den ukrainske genbank var i fare, etablerede vi en lille europæisk arbejdsgruppe, der kontaktede kolleger i Kharkiv, siger NordGens direktør Lise Lykke Steffensen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samlingen blev reddet ud af byen med økonomisk støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Også FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) har hjulpet med redningsaktionen.

Redningen af den ukrainske samling af frø har betydning for den globale fødevaresikkerhed. Det understreger Pierre Vauthier, leder af FAO's kontor i Ukraine i pressemeddelelsen.

- Dette initiativ har givet et vigtigt bidrag til at sikre fremtidens fødevareproduktion og et sikkert levebrød i Ukraine, samtidig med at det har sikret ressourcer, der er vigtige for hele verdens fødevaresikkerhed, siger han.

Arbejdet med at sikre frøsamlingen er dog ikke færdiggjort. Næste skridt er blandt andet at flytte en kopi af samlingen til en global frøbank på Svalbard.

Den arktiske frøbank åbnede i 2008 og kan rumme 4,5 millioner frøprøver. Den er bygget til at modstå atomkrig, jordskælv og klimaændringer.

Artiklen fortsætter under annoncen

I dag er omkring 2700 frøprøver fra den ukrainske genbank flyttet til Svalbard ifølge NordGen.

- Flytningen af frøsamlingerne fra den nationale genbank i Kharkiv er et strålende eksempel på, hvordan verden, når kræfter forenes og arbejder sammen, kan bevare den biologiske mangfoldighed, siger Lise Lykke Steffensen.

Frøsamlingen i Kharkiv er ikke den første samling, der er blevet reddet ud af en krigsramt by.

Også en samling i den syriske by Aleppo er tidligere blevet reddet og flyttet til nye genbanker i Marokko og Libanon.

/ritzau/