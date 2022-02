Vigtig handelsbro i USA genåbner i kølvandet på protester

Ambassador Bridge, som forbinder USA og Canada, er søndag aften lokal tid blevet genåbnet.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Broen har været blokeret af vrede demonstrerende lastbilchauffører. De har demonstreret mod den canadiske regerings vaccinekrav, som gør, at chauffører skal være vaccinerede for at krydse provinsgrænser og i øvrigt for at køre hjem til Canada fra USA.

Ifølge AP skriver selskabet, der driver broen, Detroit International Bridge Company, at "Ambassador Bridge nu er helt åben, og handlen igen kan bevæge sig frit mellem den canadiske og amerikanske økonomi".

Broen har været lukket siden mandag aften i sidste uge, hvor chaufførerne indtog den for at lægge pres den canadiske regering.

Lokalt politi sagde søndag, at mere end 24 mennesker var blevet anholdt i forbindelse med blokaden. Alle anholdelser var foregået i ro og mag, tilføjede politiet.

Desuden er syv køretøjer blevet bugseret, og fem er blevet beslaglagt, mens politiet ryddede broen for den sidste gruppe af demonstranter.

Ambassador Bridge forbinder den amerikanske by Detroit i delstaten Michigan med byen Windsor i den canadiske provins Ontario.

Det er formentlig de færreste uden for USA og Canada, som kender til broen, men den er et enormt vigtigt element i handlen mellem de to lande.

Ifølge AP er det en fjerdedel af al handel mellem de to lande, som går over Ambassador Bridge.

Broen har skabt problemer for flere aktører i området. Blandt andet rapporterede Toyota, at flere af deres fabrikker i USA ville få svært ved at nå produktionsmål - blandt andet på grund af blokaden på Ambassador Bridge.

/ritzau/