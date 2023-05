Vil blokere for mikrochips: Hollands leder fik opringning fra Kina

Kinas premierminister, Li Qiang, har talt i telefon med Hollands premierminister, Mark Rutte.

Her har han udtrykt håb om, at de to lande har en fælles interesse i at opretholde et gnidningsfrit globalt marked.

Det rapporterer kinesiske stats-tv. Det skriver Reuters.

Li siger, at han ser Holland som en prioriteret partner i EU.

Kinas interesse i et mellemstort land som Holland skyldes sikkert nok, at den hollandske regering er i gang med en lov, der vil forbyde eksport til Kina af mikrochips fra selskabet ASML.

Det hollandske selskab er verdensledende inden for denne teknologi.

Om Kina får noget ud af Li's opkald, er tvivlsomt.

I et skriftligt svar fra den hollandske handelsminister, Liesje Schreinemacher, til parlamentet i marts lød det:

- Holland finder det nødvendigt af nationale og internationale sikkerhedsgrunde, at denne teknologi bringes under kontrol så hurtigt som muligt.

Hun henviste til landets sikkerhedsinteresser.

USA har allerede et forbud mod eksport af avancerede mikrochips. Washington har lagt pres på Holland for at følge efter.

Det vækker bekymring i den kinesiske ledelse. For man har brug for den vestlige teknologi og i særdeleshed chips fra ASML for teknologisk at kunne holde sig på højde med Vesten.

/ritzau/