Vildledende tweet koster Tesla-stifter Elon Musk dyrt

Elon Musk trækker sig som formand for Tesla, men fortsætter som topchef efter forlig med USA's finanstilsyn.

Det kommer til at koste den amerikanske iværksætter og stifter af elbilproducenten Tesla, Elon Musk, 20 millioner dollar og posten som bestyrelsesformand, at han 7. august i et tweet vildledte investorerne.

Det skriver Reuters og AFP sent lørdag aften dansk tid.

Det fremgår af en meddelelse lørdag fra det amerikanske finanstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), som har indgået et forlig med Musk og Tesla.

Forliget indebærer, at Musk trækker sig som formand for bestyrelsen i Tesla, men fortsætter som administrerende direktør.

Desuden skal Tesla også betale 20 millioner dollar. Forliget mellem parterne skal godkendes af en domstol, før det kan træde i kraft, oplyser SEC.

/ritzau/