Vilkårlig beskydning dræber mindst 25 civile i Sudan

Mindst 25 civile er blevet dræbt i byen al-Fashir i delstaten Norddarfur i Sudan under kampe mellem militæret og den rivaliserende paramilitære gruppe.

Det oplyser organisationen Emergency Lawyers, der efterforsker grusomheder i forbindelse med den årelange konflikt.

Mandag var det præcis et år siden, at konflikten mellem den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF) og Sudans militær brød ud.

Al-Fashir har i de seneste dage været udsat for vilkårlige bombardementer og luftangreb, lyder det fra Emergency Lawyers.

På hver sin side af konflikten står hærchef Fattah al-Burhan og hans tidligere næstkommanderende, RSF's leder Mohamed Hamdan Dagalo.

De var begge medlemmer af militærjuntaen, som har ledet landet siden kuppet i 2021.

Al-Fashir er hovedstaden i Norddarfur og den sidste hovedstad i Darfur-regionen, som RSF ikke kontrollerer.

Byen fungerer som en form for midtpunk for humanitær hjælp i Darfur-regionen, hvor omkring en fjerdedel af landets 48 millioner indbyggere bor.

Begge sider er blevet anklaget for at have begået krigsforbrydelser, heriblandt målrettede angreb mod civile og redningsarbejdere samt vilkårlig beskydning af beboelsesområder og tortur.

Mange tusinde er blevet dræbt i konflikten. Blandt andet er op mod 15.000 blevet dræbt i bare én by i delstaten Vestdarfur.

Mindst 8,5 millioner mennesker er blevet fordrevet fra deres hjem.

Omkring 25 millioner - over halvdelen af befolkningen - er afhængig af hjælp udefra ifølge FN. Flere tusinde menes at være blevet dræbt eller såret.

FN siger, at tre millioner er fejlernæret. Omkring 19 millioner er taget ud af skolen og en fjerdedele af Sudans hospitaler virker ikke længere.

/ritzau/AFP