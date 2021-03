Vind er ikke hovedårsag til strandet containerskib i Suez-kanal

Det fastklemte containerskib i Suez-kanalen, "Ever Given" på 400 meter, har skabt overskrifter verden over.

Kraftig vind er ikke hovedårsagen til, at et kæmpe containerskib de seneste fem dage har blokeret skibstrafikken gennem Suez-kanalen.

Sådan lyder det ifølge flere nyhedsbureauer fra de egyptiske myndigheder.

- Kraftig vind og vejrforhold var ikke hovedårsagerne. Der er måske tale om en teknisk eller menneskelig fejl, siger chef for Suez-kanalen Osama Rabie ifølge AFP.

Allerede lørdag vil der være mulighed for, at skibet kan blive flydende igen. Sådan lød det fra Yukito Higaki, der er administrerende direktør for koncernen Shoei Kisen, der ejer skibet. Det skrev flere japanske medier ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere lørdag.

Ti slæbebåde er indsat i arbejdet med at få skibet tilbage på ret kurs.

Flere eksperter har ifølge BBC vurderet, at det potentielt kan tage flere uger, før skibet er flydende igen. For eksempel hvis det bliver nødvendigt at tage alle containerne af skibet.

/ritzau/