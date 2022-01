Vinter-OL er dømt til at blive en succes. Men mest i kinesiske øjne

Den kinesiske leder, Xi Jinping, er opsat på, at dette års vinter-OL skal blive en succes, ligesom sommer-OL var det for 14 år siden. Men 2008 er længe siden

I Beijing har byens 20 millioner indbyggere i månedsvis kunnet kigge på kæmpe plakater og anden form for udsmykning med de fem olympiske ringe. Og på fredag oprinder dagen, hvor den olympiske fakkel skal tændes ved åbningsceremonien i ”Bird’s Nest” (Fuglereden); det imponerende flotte stadion, der blev bygget i anledning af sommer-OL i 2008. En af dem, der var med til at designe bygningsværket, var den verdensberømte kinesiske kunster Ai Weiwei, der nu lever i eksil i Portugal. Som han sagde for nylig i et interview med nyhedsbureauet AP, så håbede han dengang, at Fugleredens kurvede stålkonstruktion ville symbolisere Kinas nye åbenhed. Men han blev skuffet: