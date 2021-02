Vinterstorm efterlader 21 døde og millioner i Texas uden strøm

I Houston er situationen så alvorlig, at virksomheder med strøm opfordres til at agere varmestuer for borgere.

En historisk vinterstorm i USA har kostet mindst 21 mennesker livet, efterladt millioner af indbyggere i sydstaten Texas uden strøm og sendt dræbertornadoer mod det sydøstlige USA.

Kulden har opslugt store områder af landet og lukket flere covid-19-vaccinationscentre og forhindret vaccineleveringer. Og forholdene ventes ikke at blive bedre før weekenden.

Myndighederne i Texas har fået kritik, fordi delstatens energinet ikke kan følge med efterspørgslen under den ekstreme kulde, hvormed millioner af texanere må undvære strøm.

Mindst 21 mennesker er døde i delstaterne Texas, Louisiana, Kentucky og Missouri. Herunder blev fire dræbt i en husbrand i Sugar Land i Texas, hvor strømmen ifølge politiet og lokale medier var gået.

Præsident Joe Biden har forsikret guvernørerne i de hårdest ramte stater om, at den føderale regering står klar til at hjælpe med alle nødvendige ressourcer. Det oplyser Det Hvide Hus i en erklæring.

Borgmester i Houston Sylvester Turner fortæller på et pressemøde tirsdag eftermiddag lokal tid, at 1,3 millioner mennesker i hans by fortsat er uden strøm.

Byen opfordrer derfor virksomheder, som stadig har strøm, til at åbne deres døre og fungere som varmestuer for frysende borgere.

- Det er meget, meget vigtigt at få strømmen genoprettet så hurtigt som muligt. Det er prioritet nummer ét, siger borgmesteren.

/ritzau/Reuters