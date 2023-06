Virgin Galactics rumfartøj er tilbage på jorden efter jomfrutur

Et rumfartøj fra selskabet Virgin Galactic har torsdag fuldført den første kommercielle tur til rummet og er landet igen i den amerikanske delstat New Mexico.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De tre betalende passagerer fra Italien fløj mere end 80 kilometer op over ørkensandet i New Mexico og nåede derved ud i rummet, hvor de kortvarigt oplevede vægtløs tilstand.

Turen varede 75 minutter.

To af passagererne kommer fra det italienske luftvåben, mens den tredje er ingeniør fra det italienske forskningsråd.

Deres formål med rejsen var at indsamle biometriske data, måle kognitive evner og notere, hvordan visse materialer - flydende og faste - opfører sig, når tyngdekraften er ophævet.

Også en fjerde person, der er instruktør for astronauter, var med på turen ud i rummet.

Derudover var der to piloter om bord på fartøjet, der har fået navnet "VSS Unity".

Den britiske iværksætter og milliardær Richard Branson grundlagde i 2004 sit eget rumselskab, Virgin Galactic, i håbet om en dag at drage til verdensrummet.

Undervejs havnede han i et kapløb med to andre rigmænd, Amazon-stifter Jeff Bezos og Tesla-stifter Elon Musk, om at stable en turistindustri i rummet på benene.

Branson tog selv turen ud i rummet i juli 2021 om bord på "VSS Unity". Men de kommercielle flyvninger måtte vente med at blive sat i gang, indtil tilladelser og testflyvninger var på plads.

Virgin Galactic har oplyst, at der allerede nu er omkring 800 kunder, der venter på at komme med selskabet på en tur ud i rummet.

Det koster et sted mellem 250.000 dollar og 450.000 dollar for en plads om bord. Det svarer til mellem 1,7 og 3,0 millioner danske kroner.

